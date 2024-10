Lidl: le offerte DA NON PERDERE sono proprio qui

Lidl è ormai diventato molto più di un semplice supermercato! Non c’è store migliore di questo, per qualsiasi cosa si voglia acquistare! Vi è mai capitato di entrare per comprare latte e pane e uscire con un frullatore o una friggitrice ad aria? Ora potrebbe accadere! Strano forse, ma assolutamente vero. Se non vi è ancora successo, preparatevi! Le offerte di Lidl sono irresistibili e vi sorprenderanno ogni settimana con articoli innovativi a prezzi incredibili. Chi l’avrebbe mai detto che si potesse trovare un’impastatrice planetaria o una macchina per il pane sotto i 100 euro? E il bello è che queste occasioni non sono rare! Le promozioni ci sono ogni settimana!

Qualità a portata di tutti da LIDL

Avete mai sognato di cucinare con strumenti degni dei grandi chef? Lidl rende tutto possibile. La friggitrice ad aria è in offerta pazza a 59,00 € ed è l’ideale per preparare piatti croccanti e salutari con il minimo sforzo. Amate impastare? Non perdete l’impastatrice planetaria al costo assolutamente folle di appena 99,00 €. Scoprirete che si tratta di uno strumento talmente utile che non ne farete più a meno per qualsiasi preparazione, soprattutto per i dolci.

Non è finita qui! Per chi desidera velocizzare le preparazioni ed avere risultati ottimi senza rischiare le dita, Lidl propone anche un tritatutto elettrico a soli 9,99 € e un frullatore a immersione con inserto smoothie a 19,99 €. Sono ideali per sminuzzare e frullare in pochi secondi. Siete amanti del pane fatto in casa? Lidl ha la soluzione per voi! Ora, anzi solo per oggi ancora, la macchina per il pane è in offerta a 59,00 €, perfetta per avere ogni giorno pane fresco e fragrante. E se vi piace affettare come volete, l’affettatrice elettrica a 49,00 € è l’occasione giusta per portare a casa uno strumento professionale a un prezzo davvero imbattibile. Non dimenticate che queste sono solo alcune delle numerose promozioni presenti nel volantino Lidl di questa settimana che potete consultare interamente online. Vi aspettano tantissimi altri prodotti per la casa, il bricolage e la cucina, tutti a prezzi strepitosi.