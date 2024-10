In un sorprendente sviluppo, Garmin potrebbe lanciarsi nel mercato degli smartwatch con un innovativo display MicroLED. Di recente, sono emersi riferimenti ufficiali a due nuovi modelli di orologi sportivi. Tra cui il Fenix 8 MicroLED e il Tactix8 AMOLED. Secondo quanto riportato da uno sviluppatore anonimo, sarebbe già stata fatta una prima esperienza diretta con il prototipo del Fenix8. Questo infatti è stato mostrato solo a un selezionato gruppo di professionisti sotto un accordo di riservatezza.

MicroLED: una rivoluzione nel mondo degli smartwatch

Anche se la tecnologia MicroLED prometta vantaggi importanti, le differenze tra il Fenix 8 AMOLED e il prototipo sembrano minime. La fonte ha descritto il prodotto come “incredibilmente costoso”. In più ha indicato che si tratta di un progetto a lungo termine. Questa affermazione si allinea con la natura complessa della tecnologia Micro LED. La quale anche se promettente, presenta ancora notevoli sfide da affrontare. Altre grandi aziende, come Apple e Samsung, sono anch’esse al lavoro per integrare questa tecnologia nei loro dispositivi. Ma le tempistiche di rilascio continuano a slittare. Si prevede infatti che non arriverà prima del 2026.

La tecnologia MicroLED si basa su un principio simile a quello degli OLED, con la differenza che i LED utilizzati non sono di tipo organico. Ogni pixel del display è composto da un gruppo di LED che determina individualmente colore e luminosità. Eliminando così la necessità di retroilluminazione. Questa caratteristica porta a numerosi vantaggi. Come una maggiore longevità e un rischio considerevolmente ridotto di burn-in, un problema comune negli schermi OLED.

Insomma, l’avvento del Feni 8MicroLED potrebbe segnare una svolta nel mercato degli smartwatch. Portando una tecnologia avanzata e nuove esperienze per gli utenti. La competizione tra i principali marchi tecnologici, unita a questa innovazione, promette di spingere il settore verso orizzonti mai visti prima. Con il futuro che si profila luminoso e affascinante, l’attesa per il rilascio ufficiale di questo dispositivo è palpabile.