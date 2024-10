Al giorno d’oggi disporre all’interno della propria auto di una dash cam è assolutamente consigliato, per il semplice fatto che è sempre meglio avere un occhio in più, in grado di riprendere ciò che altrimenti sarebbe solamente la vostra parola contro quella di un’altra persona. Fortunatamente sul mercato è possibile trovare una buona dotazione di prodotti dello stesso tipo con prezzi completamente differenti tra loro, tra questi annoveriamo un modello oggi super scontato su Amazon: costa solo 30 euro.

Prodotto direttamente da Kawa, è una piccola dash cam che non disdegna ad ogni modo la qualità di ripresa, essendo perfettamente compatibile con risoluzione 1296p QHD, e dimensioni estremamente ridotte: 14 x 5 x 6 centimetri, con un peso di soli 180 grammi. Il posizionamento all’interno della vettura è estremamente semplificato, proprio data la presenza di un piccolo adesivo da apporre direttamente sul parabrezza.

Dash cam ad un prezzo mai visto su Amazon

Correte subito ad acquistare questa dash cam, il suo prezzo è decisamente favorevole ed alla portata di tutti, infatti la promozione disponibile oggi permette di non spendere i 59 euro richiesti all’origine, grazie alla presenza del codice UY8HXH5V, che sarà possibile applicare in pagina, per arrivare a spendere solamente 30 euro. Da notare che il codice deve essere necessariamente applicato dall’utente, in caso contrario il prodotto non sarà scontato. Se volete ordinarlo, premete qui.

Le funzioni che gli utenti possono raggiungere con tale prodotto sono sicuramente molteplici, si parte dal più classico monitoraggio parcheggio, con il quale la vettura resta sempre in allerta per riconoscere eventuali movimenti nelle vicinanze della vettura, passando al G-Sensor o simili. Da notare che non integra una batteria, ma dovrà essere sempre collegato ad una presa di corrente o accendisigari dell’auto.