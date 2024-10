BYD conquista il mercato cinese e punta sull’Europa

BYD sta vivendo una crescita senza precedenti, tanto da superare colossi come SAIC, storicamente leader delle vendite. Secondo i dati di settembre, BYD ha raggiunto un traguardo importante, vendendo 419.426 veicoli e registrando un aumento del 45,32% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la sua leadership anche grazie ai marchi satellite come Denza, Fang Cheng Bao e Yangwang. La strategia del gruppo di Shenzhen, interamente votata all’elettrificazione, sembra dunque incontrare il favore dei consumatori, non solo in Cina, ma anche in Europa. È solo una moda passeggera o stiamo assistendo a una rivoluzione definitiva nel mercato dell’auto?

Mentre BYD vola, il rivale SAIC sembra attraversare una fase di crisi. Le difficoltà della joint-venture con General Motors e un calo del 35,03% nelle vendite di settembre ne sono testimonianza. Eppure, nonostante le sfide interne, la collaborazione con Volkswagen sembra ancora stabile. Potrà bastare questo a fermare l’ascesa di BYD? Le previsioni per SAIC non sembrano rosee. Con un calo annuo del 21,5% e 2,65 milioni di veicoli venduti nel 2024, il gruppo vede ormai sfumare davanti agli occhi il primato.

L’Europa nel mirino: le auto elettriche di BYD al Salone di Parigi

La strategia globale di BYD non si ferma ai confini cinesi. Forte dei successi interni, il gruppo si prepara a rafforzare la propria presenza in Europa, dove il mercato delle auto elettriche è sempre più competitivo. Tesla resta il rivale da battere, ma BYD non sembra aver fretta: nuovi modelli stanno per sbarcare al Salone di Parigi 2024, pronti a fare scalpore. Tra i protagonisti, il YangWang U8, un imponente SUV, e la sportiva Denza Z9 GT.

La Z9, nella sua versione totalmente elettrica, promette oltre 900 CV, puntando a una nicchia di mercato particolarmente esigente. E non solo: c’è attesa per l’arrivo della Sea Lion, che potrebbe segnare il debutto ufficiale in Europa. Quindi, BYD riuscirà a consolidare la sua posizione anche fuori dalla Cina? L’espansione sembra inarrestabile, ma la vera sfida si gioca ora sul mercato globale. Con una scelta proposta di modelli elettrici sempre più ampia, BYD sembra pronta a sfidare i giganti occidentali.