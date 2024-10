La casa automobilistica BMW continua ad innovare le proprie strategie di vendite al fine di rispettare le richieste di un mercato sempre più sostenibile. Al tempo stesso, non manca la volontà di quest’ultima di proporre modelli e versioni che gli utenti richiedono maggiormente. Nonostante si stia andando incontro ad una mobilità che vede protagonisti veicoli a propulsione elettrica, l’azienda di Monaco di Baviera vuole stupire tutti gli appassionati.

Nelle scorse ore, il capo del reparto di BMW Motorsport ha annunciato che la M3 continuerà ad essere offerta con motore a benzina anche in futuro. Scopriamo insieme maggiori dettagli in merito alle dichiarazioni rilasciate in merito al futuro della vettura.

BMW M3: motore a benzina anche nei prossimi anni

Novità importanti per tutti gli appassionati della casa automobilistica di Monaco di Baviera che preferiscono i veicoli tradizionali. L’annuncio delle scorse ore sottolinea infatti la volontà del brand di continuare ad utilizzare anche motori tradizionali. Con tale intenzione, BMW fa sapere che la M3 monterà il motore sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri anche nelle prossime generazioni.

Un membro del team dell’azienda ha dichiarato esplicitamente che è stato deciso di lasciare il sei cilindri come motore per la M3. L’obiettivo è quello di mantenerlo il più a lungo possibile. Naturalmente, tutto ciò se la domanda dei clienti sarà ancora quella attuale e non subirà un calo.

Con la conferma di una BMW M3 dotata di motore a benzina non viene però esclusa la versione elettrica. Per chi non ne fosse a conoscenza, il costruttore ha una strategia chiara che prevedere di offrire una doppia versione per la M3. Nei prossimi anni vedremo dunque una versione con motore a combustione affiancata da una variante completamente elettrica. Non ci resta che attendere ulteriori novità relative alle strategie future del noto marchio di Monaco di Baviera.