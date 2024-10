Il settore dei foldable è un mercato in continua espansione e ormai quasi tutti i principali produttori hanno deciso di lanciare almeno un dispositivo di questo tipo. In queste ore stanno emergendo alcuni dettagli riguardanti l’impegno di Oppo e OnePlus nello sviluppo della seconda generazione dei propri pieghevoli.

Il presunto Oppo Find N5 potrebbe arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2025. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato RODENT950 su X/Twitter. Nel post pubblicato sul social network di Elon Musk, il leaker ha svelato che lo sviluppo è attualmente in corso per testare alcune novità.

In particolare, sembrerebbe che l’azienda stia valutando l’installazione sul foldable delle quattro fotocamere utilizzate sul Find X8 Ultra. Questa scelta consentirebbe di migliorare nettamente la gestione fotografica dello smartphone pieghevole.

Oppo Find N5 sarà il prossimo foldable dell‘azienda che verrà commercializzato a livello globale come OnePlus Open 2

Find N5 and X8 Ultra are coming in Q1

N5 is tested with X8 Ultras quad camera setup, but seems that they're ditching it and continue with current tricam setup. #OppoFindN5 #OppoFindX8Ultra pic.twitter.com/jYvmaJ5PBM — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) October 9, 2024

Purtroppo, il leaker riporta anche che è molto probabile che questa soluzione venga accantonata in favore della tripla ottica utilizzata sul Find N3. In questo caso, possiamo aspettarci un sensore principale da 50MP, una lente ultra grandangolare e un sensore con zoom periscopico.

Inoltre, le fotocamere che verranno installate sul device non è l’unica notizia emersa. Sembrerebbe che Oppo voglia sfruttare le sinergie interne al gruppo anche attraverso Oneplus. Per questo motivo, il foldable Find N5 avrà anche una versione ribrandizzata che verrà commercializzata sotto il marchio OnePlus.

Il Find N5 sarà commercializzato da Oppo in Cina mentre a livello globale sarà presentato come OnePlus Open 2. Si tratta della stessa strategia adottata per il lancio della precedente generazione di smartphone pieghevoli. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche attese, ci aspettiamo che entrambi i device possano contare sulle prestazioni offerte dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire tantissime novità che certamente non tarderanno ad arrivare.