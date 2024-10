I progetti e le strategie di vendita messe in atto dalla casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz hanno un obiettivo chiaro. Non a caso, quelle di seguire le necessità del mercato e di non andare contro le richieste degli utenti. Nelle scorse ore, il costruttore tedesco ha reso noto che la prossima generazione di veicoli Classe S continuerà ad implementare motori a combustione interna.

La conferma relativa alla decisione di continuare a montare sui suoi modelli motori a combustione interna arriva in un momento in cui i progetti per i prossimi anni mettono al centro dell’attenzione soprattutto auto elettriche. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulle strategie di Mercedes-Benz relative ai prossimi anni.

Mercedes-Benz: Classe S con motori a combustione interna

La conferma da parte della casa automobilistica tedesca è arrivata nelle scorse ore e ribadisce la sua volontà di continuare a montare motori a combustione interna. Nello specifico, è stato lo stesso CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, durante un’intervista a rivelare la strategia del brand per la Classe S.

Non dimentichiamo, però, il costruttore tedesco continuerà a portare sul mercato la Classe S con motore a combustione interna ma al tempo stesso offrirà la versione completamente elettrica. Come accennato in apertura, l’obiettivo è sempre quello di rispondere alle esigenze del mercato e, conseguentemente, alle richieste degli utenti.

In tale prospettiva, Mercedes-Benz ha pensato di ridurre i costi legati alla produzione dei suoi veicoli con una strategia mirata e, dunque, condividendo il più possibile i componenti da implementare sulla versione elettrica e sulla tradizionale. Insomma, la mossa della casa automobilistica tedesca ha un obiettivo chiaro: continuare a conquistare il maggior numero di utenti e conseguentemente maggiori quote di mercato. Come sappiamo, il futuro del settore automotive nei prossimi anni sarà ricco di veicoli a propulsione elettrica ma, grazie a costruttori come Mercedes, non mancheranno veicoli tradizionali.