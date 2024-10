Google Foto: arriva un metodo per “trovare” l’AI

Le informazioni sono trapelate da un’analisi condotta sul codice della piattaforma. Secondo quanto emerso, è emerso un campo denominato “ai_info“. Dovrebbe essere quest’ultimo il responsabile di riconoscere l’AI. Inoltre, è emerso anche un riferimento a “compositeWithTrainedAlgorithmicMedia“. Si tratta di un valore usato da Google Foto per segnalare immagini migliorate con l’intelligenza artificiale generativa.

Al momento la funzione non risulta ancora attiva ma, secondo quanto emerso, sembra che potrebbe essere implementata sulla piattaforma foto in breve tempo. Ma come sarà possibile comprendere se le foto sono state modificate o create con l’AI? Google Foto renderà visibili le informazioni relative alle immagini nella sezione dei dettagli di quest’ultime. In questo modo sarà sempre più facile per gli utenti riuscire ad identificare la provenienza delle proprie foto. Gli utenti troveranno una sorta di etichetta che evidenzierà che quelle immagini sono state generate dall’AI.

Al momento, dunque, non è ancora possibile comprendere come funzionerà tale opzione visto che la funzione non è ancora attiva. Si tratta di un intervento utile considerando la diffusione di contenuti generati dall’AI, ma sarà necessario attendere per scoprire se Google Foto riuscirà effettivamente a rispettare quanto promesso. Con l’arrivo dei primi feedback sarà possibile capire quanto sarà efficace tale opzione per le immagini AI presenti su Google Foto.