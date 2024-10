A quanto pare, Google sembra proprio non volersi fermare non a caso in questi ultimi settimane sta mandando avanti una corposa e sostanziosa campagna di aggiornamenti per tutta la propria suite di programmi, l’ultimo essere investito da queste novità è l’applicazione Google Registratore, qest’ultima negli smartphone Pixel un po’ di tempo fa ha portato alcune interessanti novità tra le quali spiccano una nuova scorciatoia per l’applicazione e funzionalità aggiuntive, a quanto pare però le novità non si fermeranno solo sui device della linea Pixel, ma arriveranno anche su altri dispositivi tra i quali spiccano i Chromebook.

Cosa arriverà

Sostanzialmente l’applicazione verrà implementata all’interno dei Chrome book a partire dal prossimo aggiornamento di sistema che porterà così l’OS alla versione 130, il cui rilascio è atteso per il 29 ottobre, l’applicazione completamente rifatta offrirà funzionalità tra le quali annoveriamo trascrizioni offline, identificazione del parlante e riassunti redatti grazie all’uso dell’intelligenza artificiale generativa addestrata su tantissime trascrizioni, alcune di queste però non saranno disponibili sui classici Chromebook, Saranno infatti esclusiva dei dispositivi Chromebook Plus, dal momento che dovranno scaricare un pacchetto aggiuntivo da 2 GB che necessiterà di una potenza adeguata per l’esecuzione.

La nuova applicazione sarei in grado di catturare sia l’audio interno che esterno al dispositivo e di identificare il parlatore, tutto ciò però al momento resterà circoscritto alla lingua inglese e solo in seguito arriverà il supporto ad altre lingue tra le quali speriamo di poter vedere l’italiano, non si sa però quando questo accadrà.

Ovviamente questa applicazione godrà di tutte le caratteristiche delle app presenti all’interno dei dispositivi Chromebook, tra le quali, ovviamente spicca la possibilità di ridimensionare a proprio piacimento le dimensioni della finestra di esecuzione, alla quale verrà aggiunta anche una serie di controlli per la riproduzione, come ad esempio la possibilità di regolarne la velocità.

Come ovvio che sia Google ha tenuto anche un occhio alla privacy non a caso sia le registrazioni sia le trascrizioni saranno archiviate localmente e non ci saranno scambi con la rete Internet, per poter usufruire di tutto ciò dovremmo attendere ancora qualche settimana ma presto la nuova applicazione arriverà.