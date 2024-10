Xiaomi lavora ad un nuovo dispositivo separabile

Secondo quanto evidenziato dal brevetto, lo smartphone avrà un design che sembra simile a quello dei classici smartphone a conchiglia. C’è però una differenza importante. Il dispositivo non presenta una cerniera come qualsiasi altro pieghevole. In realtà, come riportato nel brevetto, lo smartphone Xiaomi potrà essere separato. In questo modo gli utenti potranno praticamente ottenere due dispositivi distinti.

Le due parti sarebbero collegate con un meccanismo di aggancio. Quest’ultimo sarà basato su pogo pin che fornirà la possibilità di unire e dividere le due metà. La sezione superiore può essere anche ruotata. Un’opzione che fornisce agli utenti la possibilità di accedere ad un’ulteriore configurazione d’utilizzo. All’interno il dispositivo presenta un display ampio con una linea di separazione centrale piuttosto evidente.

Il brevetto Xiaomi mostra che lo smartphone sarà dotato di una tripla fotocamera. Sul lato destro sono disponibili i tasti dedicati all’accensione e al volume. Nella parte inferiore dello smartphone, invece, è presente la porta USB Type-C, insieme alla griglia riservata agli altoparlanti.

Si tratta di caratteristiche importanti che mostrano un dispositivo pronto a rivoluzionare il mercato. È importante evidenziare che stiamo parlando di un brevetto. Dunque, non è certo che arrivi concretamente sul mercato. Solo il tempo potrà confermare il rilascio del nuovo pieghevole. In ogni caso, il progetto mette in risalto la strategia di Xiaomi. Quest’ultima ha lo scopo di proporre sul mercato dispositivi che siano sempre tecnologici e all’avanguardia.