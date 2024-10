WindTre ha introdotto una nuova promo dedicata alle offerte per la rete fissa in tecnologia FWA 5G Outdoor. Quest’ultima fa parte della gamma Super Internet Casa 5G. Si tratta di una promo indirizzata per coloro che, anche se hanno la copertura FTTC, preferiscono optare per una linea FWA. Tale opzione permetterà agli utenti di accedere ad un prezzo scontato se si sceglie un’opzione che comprende un’offerta per la rete fissa e una per quella mobile.

WindTre offerta unica per rete fissa e mobile

A partire dal 9 ottobre, se in un indirizzo sono disponibili sia la copertura FTTC che quella FWA Outdoor 5G, e gli utenti decideranno di selezionare un’offerta FWA, sarà disponibile una nuova promo. Se si opta per una promozione in convergenza fisso-mobile, i clienti WindTre potranno pagare 19,99 euro mensili per il primo anno. Mentre per quelli successivi, il prezzo sale a 22,99. Si tratta di un’opzione disponibile per i nuovi utenti e per i già clienti WindTre.

L’offerta WindTre Super Internet Casa 5G FWA Outdoor include una connessione internet illimitata e una linea telefonica fissa con chiamate a consumo. Il modem Wi-Fi e l’antenna 5G sono forniti con una vendita abbinata, inclusi nel costo mensile per i primi 48 mesi. Inoltre, con l’attivazione dell’offerta, i clienti ricevono 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, che include anche l’accesso a Prime Video e alle partite della UEFA Champions League. È possibile aggiungere anche l’opzione Voce Unlimited per ottenere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali al costo di 3 euro al mese.

La promo prevede anche alcuni sconti nel caso in cui si opta per offerte che includono un abbonamento Netflix. Ad esempio, è disponibile Super Internet Casa & Netflix presente con e senza pubblicità. In questo caso, il costo viene ridotto per il primo anno.

Gli utenti che decideranno di attivare solo la linea fissa FWA Outdoor 5G potranno accedere al costo invariato di 27,99 euro al mese, anche se è presente la copertura FTTC.