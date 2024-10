DigiPort, Il Dongle che Trasforma Ogni Schermo in un PC

Geeky Tronics, un’azienda australiana, ha recentemente presentato il DigiPort, un dongle tascabile che promette di rivoluzionare l’accesso ai computer in mobilità. Questo dispositivo si collega direttamente alla porta HDMI della TV e utilizza un Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) come cuore pulsante. Attualmente, il progetto è in fase di finanziamento su Kickstarter, dove ha già superato l’obiettivo iniziale di 3.102 euro, raccogliendo finora 7.478 euro grazie al supporto di 60 sostenitori e con 23 giorni rimanenti per contribuire.

Il DigiPort si propone come la soluzione ideale per chi ha bisogno di accedere rapidamente a documenti, navigare online, inviare email o persino giocare a titoli retro. Per farlo, è sufficiente avere una presa HDMI e un’alimentazione via USB-C. Il dongle permette anche di trasmettere in streaming da servizi popolari come Netflix e Prime Video, e offre la possibilità di utilizzare vari sistemi operativi, tra cui Raspberry Pi OS, Windows, Android, Ubuntu e Linux. Le porte USB-A 2.0 consentono di collegare facilmente mouse e tastiera, mentre il ricevitore IR permette di controllare il dispositivo comodamente con un telecomando.

Specifiche Tecniche e Prezzi Competitivi

Il DigiPort è dotato di diverse specifiche tecniche interessanti: include un processore Broadcom BCM2711 quad-core Cortex–A72 da 1,5GHz, supporta video H.265 (HEVC) fino a 4K a 60p e H.264 fino a FHD a 60p, e offre memoria RAM fino a 8GB. È disponibile in diverse configurazioni di storage, partendo da un modello Lite senza memoria fino a 32GB di eMMC Flash. I prezzi partono da 70 dollari (circa 63 euro) per il modello con heatsink, mentre l’Essential Kit, che include una microSD da 64GB, è proposto a 135 dollari (123 euro). Per chi desidera un pacchetto completo, l’All In One Kit, che comprende il DigiPort, un CM4, una tastiera e un mouse wireless, è disponibile a 185 dollari (circa 168 euro). Con queste caratteristiche, il DigiPort si posiziona come un’alternativa accessibile e versatile per gli utenti in movimento.