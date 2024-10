WhatsApp: ora il web sfodera tre app esterne da conoscere subito

Con WhatsApp gli utenti hanno via libera verso ogni tipo di comunicazione. L’applicazione di messaggistica più famosa al mondo infatti è diventata tale proprio per via delle molteplici opportunità che garantisce, tra le quali ci sono ovviamente i messaggi, le chiamate e anche le videochiamate. Sono questi gli aspetti che mettono dunque WhatsApp in posizione di vantaggio rispetto alle altre piattaforme di messaggistica, le quali solo anni dopo sono riusciti a spingersi fino a questo livello.

Ad oggi parliamo di una piattaforma che garantisce a oltre 2,5 miliardi di utenti la possibilità di avere tutti questi privilegi, anche se molto spesso uscire dagli schemi può dare i suoi frutti. Stando a quanto riportato infatti esistono delle applicazioni di terze parti che la stanno facendo da padrone nell’ultimo periodo, portando addirittura delle funzioni in grado di inibire quelle che WhatsApp ha pensato anni fa per i suoi utenti.

WhatsApp non lo permette, ma ecco come spiare le persone, recuperare i messaggi ed essere invisibili

Ogni volta che si parla di spionaggio, le persone ricordano quel periodo in cui esistevano delle applicazioni che consentivano la possibilità di scoprire cosa si dicevano altre persone nelle loro conversazioni. Ad oggi non c’è alcun problema: questa possibilità non esiste più, anche se con un’applicazione di terze parti ci si può andare vicino. Basta infatti scaricare Whats Tracker, un’applicazione che consente di seguire una persona in ogni suo accesso e in ogni sua uscita da WhatsApp. In poche parole, quando l’utente scelto dallo spione di turno entra o esce, gli arriva una notifica sul telefono.

L’altra applicazione famosissima si chiama invece Unseen e permette di essere invisibili. Basta infatti collegare questo applicativo di terze parti a WhatsApp per riuscire a leggere tutti i suoi messaggi, ovviamente senza aprire l’applicazione ufficiale. In questo modo dunque si arriverà a non aggiornare mai l’ultimo accesso e soprattutto ad essere mai online.

A concludere il discorso, ci pensa un’applicazione che garantisce invece il recupero dei messaggi quando un utente in una conversazione decide di eliminarli prima che il destinatario possa leggerli. L’applicazione da scaricare in questo caso si chiama WAMR.