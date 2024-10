TIM: con queste 3 offerte è difficile dire di no, ecco le Power

Uno degli operatori più importanti in assoluto e non solo per la sua storicità è certamente TIM. L’azienda italiana sta provando a togliere clienti ai concorrenti e lo sta facendo con tre offerte già molto conosciute nell’ambito. È da precisare che queste già alla fine del 2023 avevano dato il loro apporto, salvo poi scomparire per un breve periodo.

Ora, dopo tutta l’estate passata a dominare, le Power continuano a farlo e andranno avanti per tutto l’autunno. Le loro peculiarità sono ben chiare a tutti: tanti contenuti, tanta qualità come tutti ben sanno e soprattutto tanto risparmio.

TIM domina con le sue grandi offerte: ecco cosa offrono ogni mese le Power

Il discorso potrebbe partire tranquillamente citando la prima delle tre soluzioni, ovvero quella famosa Power Iron di cui tutti parlano. Effettivamente è il prezzo a renderla famosissima, in quanto costa ogni mese solo 6,99 €. Una volta sottoscritta, gli utenti possono affidarsi a minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS da inviare e infine anche a 150 giga in 4G.

A seguire ecco la Power Supreme Easy, offerta mobile che con un prezzo mensile da soli 7,99 € al mese permette di avere gli stessi minuti e messaggi, ma questa volta 150 giga in 4G. Il discorso viene chiuso alla grande dall’offerta regina che il provider italiano propone, ovvero la Power Special. Al momento, facendo un discorso di quantità e di prezzo, è proprio questa la soluzione da battere, siccome con un prezzo di 9,99 € mensili garantisce la possibilità di avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e soprattutto 300 giga in 5G per navigare sul web.

TIM non permette a tutti di poter scegliere queste offerte, le quali infatti sono disponibili solo ed unicamente per chi decide di abbandonare uno dei diretti gestori concorrenti, ovvero un virtuale o Iliad. L’altro aspetto riguarda una promozione di cui dispone l’operatore italiano, quella che vede ogni utente che ha scelto una delle tre offerte descritte sopra avere un primo mese totalmente gratuito.