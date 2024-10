Il 30 settembre 2024, Sony Semiconductor Solutions (SSS) e Raspberry Pi Ltd hanno presentato una novità nel campo delle tecnologie IA. Ovvero la RaspberryPi AI smart camera. Questo dispositivo è compatibile con la serie di computer a scheda singola di Raspberry-Pi e mira a facilitare lo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per l’elaborazione dei dati visivi. La nuova telecamera sarà disponibile attraverso rivenditori autorizzati. Il suo prezzo di partenza è di 70 dollari (64€), tasse escluse.

Sony e Raspberry Pi: una partnership strategica per lo sviluppo dell’AI

L’innovazione principale di questo dispositivo risiede nell’integrazione del sensore IMX500. Una tecnologia avanzata che permette di gestire l’elaborazione delle immagini direttamente sul chip. Tale capacità consente agli utenti di creare progetti di AI per l’analisi dei dati visivi senza la necessità di ricorrere a ulteriori componenti hardware come GPU o acceleratori. Grazie alla sua compatibilità con i prodotti Raspberry Pi, tra cui l’ultimo RaspberryPi 5, la smart-camera può sfruttare appieno le librerie software già affermate come libcamera e Picamera2.

La collaborazione tra SSS e Raspberry-Pi è iniziata nell’aprile 2023 con un investimento strategico da parte di Sony verso la suddetta azienda. Da allora, le due società hanno lavorato insieme per sviluppare una piattaforma edge AI basata sulla tecnologia di Sony, destinata alla vasta community di sviluppatori di Raspberry. L’obiettivo è fornire strumenti innovativi e accessibili. In grado di stimolare la creatività degli sviluppatori e favorire la creazione di nuove soluzioni intelligenti.

Secondo Eita Yanagisawa, General Manager della System Solutions Division di SSS, tale partnership rappresenta un importante passo avanti per portare le tecnologie IA generative a una platea sempre più ampia di persone. A tal proposito, Eben Upton, CEO di RaspberryPiLtd, ha espresso entusiasmo per il potenziale della nuova smart camera. Sottolineando come questa integrazione di tecnologie permetta di realizzare grandi progetti nel campo dell’elaborazione di immagini tramite AI.