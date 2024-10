Samsung: considerazioni sulla situazione critica

Nello specifico, secondo i dati finanziari le vendite sembrano ferme a 58,6 miliardi di dollari. Con una forbice compresa tra 57,86 e 59,34 miliardi. Ciò con profitto operativo previsto pari a 6,75miliardi di dollari. Mentre la stima si aggira tra 6,68 a 6,82miliardi. Tale scenario ha condotto ad un incremento per le vendite del 6,7%. Mentre il profitto operativo diminuisce del 12,8%. Nel 2023 lo scenario risultava essere molto più positivo. Le vendite totali avevano portato ad un aumento del 17,2%. Mentre il profitto operativo aveva raggiunto una crescita del 274,5%.

In molti hanno parlato di una “crisi” per l’azienda sudcoreana. A tal proposito, Samsung ha sottolineato come la propria storia sia costellata di sfide. Quest’ultime sono sempre state superate grazie all’introduzione di innovazioni continue. A tal proposito, Samsung ha espresso l’intenzione di trasformare la situazione attuale in un’opportunità. Tale approccio potrebbe permettere all’azienda di fare un ulteriore passo avanti.

Per risolvere la situazione attuale, Samsung ha identificato tre aree chiave su cui lavorare. La prima riguarda la possibilità di ripristinare la sua competitività a livello tecnologico. Per riuscirci, l’azienda dovrà concentrarsi su soluzioni che puntino al futuro. La seconda opzione riguarda l’idea di Samsung di riformare la propria cultura organizzativa, per migliorare i metodi di lavoro e la comunicazione interna. Infine, l’azienda intende puntare su obiettivi sempre più ambiziosi. Con un approccio orientato all’innovazione, Samsung intende mantenere la propria posizione all’interno del mercato mondiale.