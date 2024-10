Oppo ha confermato che il lancio ufficiale della famiglia Find X8 si terrà il prossimo 24 ottobre. L’evento di presentazione si terrà in Cina e la conferma della data non è l’unica conferma fornita da parte del produttore.

Infatti, Oppo ha anche annunciato che la gamma Find X8 sarà caratterizzata dalla presenza del System-on-Chip Dimensity 9400. Il chipset MediaTek è appena stato ufficializzato dal produttore ed è realizzato da TSMC con un processo produttivo a 3nm.

Ci aspettiamo che la nuova serie di top di gamma di Oppo sarà caratterizzata da vari modelli, tutti differenti tra loro. Il modello base sarà affiancato dalla variante Pro e dalla Ultra. Tuttavia, la famiglia potrà contare anche su un modello speciale denominato Find X8 Pro Satellite Communication Version.

Oppo ha confermato la data di presentazione ufficiale di Find X8, la nuova serie di smartphone top di gamma si fa in quattro

Tutti i modelli, ad eccezione della variante Ultra saranno caratterizzati dal SoC MediaTek. Per quanto riguarda il Find X8 Ultra, Oppo ha optato per utilizzare lo Snapdragon 8 Elite. Questa scelta comporterà anche un lancio ritardato per questa variante che non arriverà prima di gennaio 2025.

Stando a quanto emerso, il Find X8 sarà caratterizzata da un modulo fotografico composto da tre ottiche posteriori in continuità con la generazione precedente. Il modello Pro, invece, potrà contare su quattro fotocamere, tra cui due moduli fotografici con zoom periscopico. Inoltre, gli smartphone saranno caratterizzati da un pulsante dedicato agli scatti fotografici in stile iPhone 16.

Tutti i device avranno un display OLED curvo su tutti lati per far trasparire un design da top di gamma con finiture premium. Ci aspettiamo la presenza dell’interfaccia proprietaria ColorOS 15 basata su Android 15 per supportare le funzionalità del sistema.

Non resta che attendere ancora qualche giorno prima di poter scoprire tutti i segreti sulla famiglia Oppo Find X8.