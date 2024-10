Obiettivi emissioni: Stellantis divisa tra concessionari e Tavares

Il dibattito sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 delle auto del 2025 continua. Il settore automobilistico è in fermento, non sicuro su quale sia il futuro. Se l’ACEA e alcuni Paesi dell’UE, come l’Italia, spingono per un rinvio delle scadenze, c’è chi non è propriamente della stessa idea. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha chiarito più volte che cambiare le regole ora sarebbe surreale. Il CEO sostiene che il suo gruppo è già pronto a rispettare gli obiettivi e che non servono cambiamenti. Ma è davvero così?

I concessionari Stellantis non sembrano condividere lo stesso ottimismo. Quattro associazioni che rappresentano i concessionari europei di Stellantis, Aecp, Accde, Adefca ed Euroda, hanno infatti pochi giorni fascritto alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al contrario di Tavares hanno chiesto anche loro un rinvio degli obiettivi. Secondo loro, il mercato non è ancora pronto per un cambiamento così rapido.

Stellantis è davvero pronto al cambiamento o Tavares si sbaglia?

I concessionari Stellantis riportano che molti clienti finali non sono disposti a passare alle auto elettriche. Le preoccupazioni principali? Prezzo, autonomia e accessibilità. Dal loro punto di vista, il mercato non è in grado di assorbire il volume di BEV necessario per rispettare le normative. Questo crea un evidente scontro tra gli obiettivi normativi dell’UE e la situazione reale. Se il mercato non è pronto, ha senso mantenere queste scadenze?

Stellantis, d’altro canto, afferma di essere vicina a raggiungere il traguardo. Come? Grazie ai suoi tanti veicoli elettrici già disponibili. Un portavoce del gruppo ha ricordato che Stellantis ha raggiunto la terza posizione nel mercato BEV europeo. Un risultato niente male, che si posiziona subito dopo Tesla, con modelli che offrono grandi prestazioni a prezzi competitivi. Nonostante ciò, i concessionari insistono sulla necessità di una transizione più graduale. Vogliono fare in modo di evitare un impatto negativo sul settore. La divergenza è dunque più che chiara. Mentre Stellantis guarda al futuro con ottimismo, i c’è ancora parecchia preoccupazione. Allora, chi avrà ragione?