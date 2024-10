Nelle ultime ore, un importante fuga di notizie ha rivelato dettagli su design e specifiche tecniche di HONOR X60. Il successore del fortunato HONORX50, lanciato nel luglio dello scorso anno e venduto in oltre 15 milioni di unità. Tali informazioni, condivise su Weibo, evidenziano importanti cambiamenti rispetto al modello precedente. A partire dal display piatto che sostituisce il design curvo dell’X50. Il punch hole, leggermente ingrandito, è stato riposizionato al centro della parte superiore dello schermo.

HONOR X60: RAM potenziata e autonomia garantita

Il display di HONOR X60 avrà una diagonale di 6,8 pollici. Insieme ad una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. All’interno, il dispositivo sarà alimentato dal nuovo chip MediaTek-Dimensity 7025. Una novità rispetto al Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che equipaggiava il modello precedente. Anche se, almeno sulla carta, il MediaTek potrebbe offrire prestazioni leggermente inferiori. Ad ogni modo grazie al processo produttivo a 6 nanometri rispetto ai 4 nanometri dello Snapdragon, ci si attendono comunque ottime performance.

Per quanto riguarda la memoria, l’ HONORX60 sarà dotato di 12GB di RAM, espandibili con RAM virtuale fino a 24GB totali. Oltre che una memoria interna di 256GB. La batteria da 5800mAh è supportata da un caricatore da 35W. Essa garantirà una ricarica rapida fino al 50% in circa 30 minuti. Proprio come già visto con la versione precedente. Nonostante la capiente batteria, il dispositivo manterrà un design sottile. Si parla infatti di uno spessore di soli 8 millimetri e un peso di 189 grammi.

Il comparto fotocamere includerà un sensore principale da 108 megapixel con apertura f/1,75. Presente una fotocamera frontale da 8Mp con aperturaf/2,0. Il sistema operativo sarà il MagicOS 8, basato su Android 14. Mentre la presentazione ufficiale del dispositivo è prevista per il 16 ottobre. Detto ciò, per avere informazioni più dettagliate a riguardo non ci resta che attendere il suo debutto. Il quale, come visto, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.