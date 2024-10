Il Premio Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey Hinton, due pionieri nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Questo riconoscimento è stato conferito per le loro scoperte fondamentali relative alle reti neurali artificiali, tecnologia che ha rivoluzionato il panorama dell’AI moderna. La commissione Nobel ha elogiato il loro lavoro, evidenziando come le loro ricerche, risalenti agli anni ’80, abbiano applicato principi della fisica per sviluppare metodi che oggi sono alla base dei potenti sistemi di machine learning.

Il Comitato Nobel, durante la cerimonia a Stoccolma, ha specificato che il premio è stato attribuito “per le scoperte e invenzioni che consentono l’apprendimento automatico tramite reti neurali artificiali”. Queste reti rappresentano un modello computazionale ispirato alla struttura del cervello umano, dove i nodi fungono da neuroni, interagendo tra loro in modo simile alle sinapsi. La capacità delle reti neurali di rafforzare o indebolire le connessioni nel tempo simula il processo di apprendimento biologico.

John Hopfield, professore a Princeton, è noto per la creazione della rete di Hopfield, che consente la memorizzazione e la ricreazione di schemi. Questa invenzione ha aperto la strada a numerose applicazioni, dal riconoscimento delle immagini alla risoluzione di problemi complessi. D’altra parte, Geoffrey Hinton, spesso definito uno dei padri dell’intelligenza artificiale, ha sviluppato il deep learning, una metodologia che ha portato all’avanzamento delle tecnologie AI odierne. Hinton ha anche progettato la macchina di Boltzmann, una rete neurale che sfrutta metodi di fisica statistica per classificare immagini e generare nuovi esempi.

Il lavoro di Hopfield e Hinton ha avuto un impatto profondo su molteplici settori, dalla medicina all’industria tecnologica, influenzando dispositivi che utilizziamo quotidianamente, come smartphone e assistenti vocali. La settimana dei Nobel prosegue con altri premi, incluso quello per la chimica e la letteratura, culminando con il riconoscimento per la pace. La celebrazione delle scoperte scientifiche e culturali continua a risaltare le innovazioni che modellano la nostra società.