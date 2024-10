Halloween con Comet: Offerte Strepitose sui nuovi iPhone 16 Pro

Un iPhone con prestazioni al top e un design ineguagliabile? Quest’autunno, Comet ti sorprende con offerte incredibili che non puoi lasciarti sfuggire. È arrivato il momento di acquistare il nuovo iPhone e, grazie a Comet, puoi farlo con uno sconto da paura.

L’iPhone 16 Pro non è un semplice smartphone, è un concentrato di tecnologia all’avanguardia. Il suo design in titanio resistente e i bordi sottilissimi regalano un’esperienza visiva da brivido, con schermi più grandi da 6,3” sul modello Pro e addirittura 6,9” per il Pro Max. Ti piace scattare foto mozzafiato? L’ultra-grandangolo da 48MP e il controllo fotocamera intuitivo ti permetteranno di immortalare ogni dettaglio con una qualità straordinaria, trasformandoti in un vero maestro del cinema. Questo sarà possibile grazie anche al supporto per il Dolby Vision 4K a 120 fps.

Vai da Comet e scegli il tuo iPhone

Se riporti il tuo iPhone 15 Pro 128GB usato in negozio Comet, puoi avere il nuovo iPhone 16 Pro a partire da soli 679€!Vuoi avere una fotocamera pazzesca e creativa? Con gli Stili fotografici, puoi personalizzare ogni scatto, scegliendo tra tonalità e colori, per un risultato che parla davvero di te. L’iPhone 16 Pro, ora trovabile da Comet, possiede poi il nuovissimo chip A18 Pro, una vera potenza che ti offre prestazioni da urlo in ogni situazione, anche nelle operazioni più complesse. E non finisce qui. La batteria migliorata ti assicura fino a 4 ore in più di autonomia rispetto al modello precedente, per non parlare delle 27 ore di riproduzione video su iPhone 16 Pro e 33 ore su Pro Max.

Un’autonomia stellare, perfetta per chi vive la giornata senza sosta. E in caso di emergenza? Non preoccuparti, iPhone ha pensato a tutto con le sue funzioni come l’SOS via satellite e il Rilevamento incidenti, così puoi sentirti sempre al sicuro, anche quando sei fuori dalla rete. Non è ancora il momento di lasciare che l’iPhone 16 Pro ti scivoli dalle mani. Scopri tutti i colori e i modelli disponibili sul sito di Comet e corri a confrontare le caratteristiche per trovare il dispositivo che fa per te. Affrettati, perché con queste offerte esclusive, il nuovo iPhone potrebbe essere il miglior regalo che tu possa fare a te stesso o alla tua famiglia. Che cosa stai aspettando? Scopri i dettagli sulla pagina online Comet.