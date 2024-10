Xpeng Motors è uno dei principali attori nel campo della mobilità intelligente in Cina. Nell’ ultimo periodo sta facendo parlare di sé. In quanto si sta preparando a lasciare il segno al Salone dell’Auto di Parigi 2024. Il quale si terrà dal 14 al 20 ottobre. L’evento sarà una vetrina importante per l’azienda. La quale punta a consolidare la propria presenza in Europa. Ma soprattutto a dimostrare le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata al settore automobilistico. Lo stand di Xpeng, situato nel padiglione 6, offrirà uno spazio in cui i visitatori potranno scoprire le ultime innovazioni. Tra cui il nuovissimo sistema operativo Tianji XOS 5.4. Quest’ultimo è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze del mercato europeo.

Xpeng punta alla leadership nella mobilità smart in Europa

Il TianjiXOS5.4 è un passo importante verso la creazione di un’esperienza di guida più intuitiva, in cui l’IA gioca un ruolo centrale. Le auto saranno in grado di apprendere le preferenze dei conducenti e adattarsi alle loro esigenze. Offrendo un’esperienza su misura per ogni individuo. Xpeng non si limita però a portare l’AI a bordo dei veicoli, ma ha sviluppato un cockpit intelligente completamente personalizzabile. Insieme ad aggiornamenti OTA (Over-the-Air) che garantiscono un costante miglioramento delle funzionalità. Questo cockpit offre opzioni avanzate per la configurazione dei display. Così da permettere ai conducenti di gestire facilmente le informazioni e le funzioni del veicolo.

La partecipazione di Xpeng al Salone di Parigi riflette una strategia di espansione ben definita. Essa si pone l’obiettivo di diventare leader nella mobilità intelligente e sostenibile a livello globale. Oltre a presentare i modelli già disponibili per il mercato europeo. Come XPENGG6, G9 e P7. Insomma, l’azienda cinese sfrutterà l’occasione per presentare nuove soluzioni “smart“. Tali soluzioni non riguardano solo la guida autonoma. Ma includono anche strumenti che rendono l’auto più connessa e in grado di rispondere meglio alle esigenze moderne.

Secondo Brian Gu, Presidente e Vicepresidente di Xpeng, l’Europa sta attraversando una profonda trasformazione del settore automobilistico. Un cambiamento che passa dall’elettrificazione alla “smartificazione”. Non si tratta più solo di produrre auto elettriche. Piuttosto di creare veicoli sempre più intelligenti. Ovvero capaci di interagire con l’ambiente circostante e migliorare la sicurezza e il comfort dei passeggeri. L’obiettivo della casa automobilistica è quindi quello di fornire ai propri clienti europei un’esperienza di guida unica. In cui l’AI gioca un ruolo chiave.