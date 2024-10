Sappiamo che ogni mese il colosso del gaming Sony apporta numerose modifiche al suo catalogo di videogiochi inclusi per tutti i suoi abbonati ai vari piani in abbonamento. Tutto questo per garantire sempre i giochi migliori del momento. Per far spazio ai nuovi titoli, però, sappiamo che l’azienda deve necessariamente fare una scelta, eliminando dal catalogo alcuni dei titoli proposti in precedenza. Per questo mese, in particolare, sembra che tutti gli abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium dovranno dire addio ad almeno 13 videogiochi. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i titoli che lasceranno il catalogo

Nel corso delle prossime settimane abbandoneranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium numerosi videogiochi. Come già detto in apertura, infatti, il colosso giapponese Sony modifica ogni mese il suo catalogo, proponendo altrettanti nuovi videogiochi ma eliminando necessariamente altrettanti titoli aggiunti al catalogo In precedenza.

Per il mese corrente, come già detto, sembra che abbandoneranno per sempre il catalogo almeno 13 videogiochi. La lista di questi titoli si è allungata nel tempo. Fino a qualche settimana fa, infatti, i titoli che avrebbero dovuta abbandonare il catalogo erano di meno. Questo significa comunque che, nel corso dei prossimi giorni, potrebbero arrivare delle ulteriori modifiche a questa lista.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium- videogiochi che abbandoneranno il catalogo

• LittleBigPlanet 3

• Gotham Knights

• The Evil Within

• Ultra Street Fighter IV

• Toukiden Kiwami

• R-Type Dimensions

• Dragon Quest XI S

• Dragon Quest Builders

• Dragon Quest Builders 2

• Dragon Quest Heroes

• Dragon Quest Heroes 2

• Dragon Quest Heroes 2 Explorer’s Edition

• Gungrave GORE

Secondo quanto è emerso, i videogiochi in questione abbandoneranno per sempre il catalogo a partire dalla giornata del 15 ottobre 2024. Vi aggiorneremo se arriveranno modifiche a questi titoli o se questa lista non subirà ulteriori variazioni.