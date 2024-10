L’arrivo sul mercato di Oppo Find X8 è sempre più vicino e ovviamente man mano che ci avviciniamo al suo rilascio ufficiale i rumors e l’indiscrezioni sul web aumentano a dismisura, quello di cui vi parliamo oggi è il colpo definitivo per quanto riguarda le anticipazioni in merito il prossimo top di gamma dell’azienda cinese, vi possiamo mostrare infatti delle fotografie che lo ritraggono dal vivo e che ci consentono di trarre alcune conclusioni.

Oppo Find X8 appare in alcune foto

Come potete vedere dalle immagini l’estetica del device in arrivo quest’autunno si compone di cornici veramente molto sottili tali da superare anche quanto raggiunto da iPhone 16 Pro, si evince anche la possibile adozione di una soluzione in stile Dybamic Island implementata però a livello software e non hardware come invece avviene per iPhone.

Per il resto, osservando le foto possiamo evincere come posteriormente è confermata la presenza di un modulo fotografico circolare all’interno del quale sono incastonati i sensori, i bordi dello smartphone saranno in metallo, interrotti soltanto da sottili linee bianche necessarie per il funzionamento delle antenne, confermati anche i colori Black e Blueish Silver, anche la colorazione bianca è presente.

A completare il tutto è presente anche un’immagine trapelata su Weibo che ci mostra in anteprima le specifiche tecniche del dispositivo, il nuovo modello dovrebbe mettere sul piatto un display BOE da 6,5 pollici con una risoluzione 1,5K, le cornici saranno per l’appunto ridotte al minimo e uguali su tutti i lati e il sensore biometrico sarà al di sotto del display e di tipo ottico, a muovere il tutto ci penserà il prossimo processore top di gamma di MediaTek, il Dimensity 9400 che verrà alimentato da una batteria da 5700 mAh che godrà il supporto alla ricarica rapida fino a 80 W via cavo e 50 W in modalità wireless magnetica.

Per il resto avremo il supporto completo alle certificazioni IP 68 e IP 69 contro acqua e polvere e lo smartphone avrà un retro in vetro racchiuso in uno spessore di appena 7 mm percento 90 g di peso totale.