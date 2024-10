iPhone 15 e poi il nuovo SE 4: le migliori soluzioni per presente e futuro

Quando escono i nuovi iPhone, quello che stupisce è sempre il prezzo molto elevato, il quale consente alle persone di fare delle valutazioni. Acquistarlo o no? Questo è ciò che si chiedono diversi utenti, soprattutto quando sanno che una spesa del genere porterebbe un grave ammanco al loro conto corrente. Proprio per questo motivo bisogna spendere i propri soldi in maniera intelligente, valutando quelle che sono le proprie esigenze.

A tal proposito, scegliere uno dei prodotti del passato potrebbe essere una mossa furba, ma questo è risaputo. Apple sta lavorando tanto per consentire alle persone di avere sempre più opportunità di scelta e con il lancio del prossimo iPhone SE 4 fornirà una nuova pedina utile a farlo. Al momento, dunque, la scelta verte solo sui prodotti del passato, tra cui c’è anche iPhone 15.

iPhone 15 ed SE 4 saranno i budget phone perfetti per gli utenti

Stando a quanto riportato, manca sempre meno per l’arrivo di un nuovo prodotto in casa Apple. Gli ingegneri stanno lavorando notte e giorno per realizzare il prossimo iPhone SE 4, un dispositivo che riuscirà a combinare diverse soluzioni al suo interno.

Bisogna infatti dimenticare le versioni precedenti, siccome il design cambierà e anche le specifiche tecniche. Apple avrebbe intenzione di realizzare un prodotto molto simile ad iPhone 14, per cui con il notch e senza alcun tasto home. Il display sarà dunque più grande e ci saranno 8 GB di RAM: questo significa che lo smartphone potrà usare Apple Intelligence come i 15 Pro e Pro Max e i nuovi 16 Pro e Pro Max.

Si tratterebbe dunque di una grande scelta per chi dovesse pensare di acquistare un iPhone. Lo stesso vale anche per il modello 15, che potrebbe costare ancora meno quando uscirà l’SE 4. In quel caso, però niente intelligenza artificiale, siccome non ci sono gli 8 GB di RAM a bordo.