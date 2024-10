Google ha lanciato una nuova versione fisica della sua tastiera Gboard. La quale è stata presentata come un prodotto decisamente unico nel suo genere. Questa volta, però, l’azienda ha optato per un approccio più ironico. La tastiera, infatti, può essere capovolta, consentendo l’utilizzo su entrambi i lati. L’idea nasce dall’osservazione che i tasti sono solitamente presenti solo su un lato delle tastiere tradizionali. Creando così una “soluzione” a un problema che potremmo anche considerare inesistente. La divisione giapponese di Google ha però deciso di scherzare. Facendo leva su un design tanto innovativo quanto provocatorio, con l’intento di suscitare curiosità e un po’ di divertimento tra i consumatori.

Il futuro delle tastiere secondo Google: un mix di tecnologia e ironia

Nonostante il progetto non sia destinato alla vendita, Google ha reso pubblico il codice su GitHub. Permettendo così a chiunque lo desideri di sperimentare questa tastiera fuori dal comune. In più, per i meno esperti, l’azienda ha fornito istruzioni dettagliate per realizzare una propria versione artigianale, utilizzando semplicemente carta e forbici. Insomma, la nuova Gboard non sarà disponibile nei negozi, ma potrebbe presto comparire su qualche scrivania grazie alla creatività di qualche utente.

Non è la prima volta che Google si diverte con la sua Gboard. Già in passato la divisione giapponese ha lanciato altre provocazioni simili, dimostrando un forte senso dell’umorismo. Tra i progetti futuri che potrebbero vedere la luce, ci sono proposte come una tastiera impermeabile, ideale per l’utilizzo sotto la doccia. Oppure una versione a doppia elica che promette nuove esperienze di digitazione. Anche se gran parte di queste idee non andranno mai in produzione, è evidente che Google vuole continuare a esplorare nuove possibilità di design.

L’obiettivo? Far parlare della sua app Gboard, già ampiamente diffusa su Android e iOS, sfruttando trovate originali e decisamente ben fuori dagli schemi.