TIM costa pochissimo: solo 6 EURO e si arriva a 300 giga in 5G

Quando le grandi offerte di un gestore arrivano nel mondo della telefonia mobile sembra volerci sempre un po’ di tempo prima che vengano apprezzate. Allo stesso tempo però ci sono dei provider come TIM che riescono subito ad impattare, garantendo al pubblico risparmio, qualità e tanta quantità di contenuti. Tutto ciò è dimostrato ampiamente dalle Power, le quali questa volta arrivano come una triplice minaccia per la concorrenza.

Secondo quando riportato infatti il provider italiano dispone ancora delle sue tre offerte migliori, le quali sono molto simili tra loro ma allo stesso tempo anche diverse per alcune situazioni. La prima riguarda sicuramente i prezzi mensili, mentre la seconda i contenuti.

TIM propone le sue tre offerte migliori: ecco cosa c’è all’interno delle Power

Partendo con la prima proposta, ecco il nome della Iron, la prima delle tre Power. Con soli 6,99 € al mese ecco una promo mobile che include al suo interno minuti senza limiti vero tutti gli utenti, 200 SMS verso tutti e infine ben 150 giga in 4G per navigare sul web.

Con le grandi opportunità di TIM si sposa alla grande anche la promo Supreme Easy, la Power di mezzo che tutti amano. Con 7,99 € al mese gli utenti possono avere gli stessi SMS e minuti ogni mese ma con 200 giga in 4G. Per terminare ecco poi la regina assoluta, la famosissima Power Special. Con questa, TIM vuole sbaragliare la concorrenza e lo dimostra alla grande: minuti illimitati e 200 SMS verso tutti ma soprattutto ben 300 giga in 5G tutti i mesi per 9,99 € mensili.

Ci sono poi dei discorsi molto semplici da memorizzare: TIM costa poco, offre tanto, ma soprattutto regala anche delle opportunità supplementari. Con le sue offerte, infatti TIM garantisce anche un mese gratis a chi le sottoscrive. Ovviamente il privilegio spetta solo a pochi eletti, ai quali rispondono al nome degli utenti che provengono da gestori virtuali o da Iliad.