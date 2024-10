Uno dei migliori prezzi bassi del momento, con la possibilità comunque di accedere a specifiche tecniche di tutto rispetto, è quello attivato in occasione della Festa delle Offerte Amazon Prime per l’acquisto di Samsung Galaxy Tab A9.

Il tablet presenta una diagonale da 8,7 pollici, con un pannello IPS LCD di ottima qualità generale, che viene supportato dalla presenza di un processore MediaTek MT8781, con alle spalle a sua volta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (la quale è fortunatamente espandibile tramite l’inserimento nell’apposito slot di una microSD esterna).

Samsung galaxy Tab A9: lo sconto da non perdere

Il tablet di fascia medio-bassa dell’azienda sudcoreana può essere acquistato dal pubblico con un esborso finale tutt’altro che impegnativo, infatti la spesa originale per il suo acquisto, ricordando che è stato lanciato sul mercato nel corso del 2023, sarebbe di 187 euro. L’utente interessato si ritrova a fronteggiare un’offerta di non poco conto che abbassa la spesa di 70 euro, in questo modo si andranno a dover investire solamente 119 euro per l’ordine con garanzia complessiva di 24 mesi. Collegatevi subito qui per ordinarlo.

La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida e la possibilità comunque di garantire una autonomia superiore al normale, anche per giorni e giorni di utilizzo continuativo. Le sue dimensioni, essendo comunque un prodotto con diagonale da 8 pollici, risultano essere leggermente inferiori alle aspettative: 211 x 124,7 x 8 millimetri, in questo modo si riesce a poter godere di una migliore portabilità generale, sfruttando comunque il sistema operativo Android 13, che presenta, come era lecito immaginarsi, personalizzazione della interfaccia grafica Samsung One UI 5.1. Il comparto fotografico è molto basilare, con registrazione video in FullHD a 30fps, ed una connettività rappresentata da Wifi 802.11 ac, bluetooth, GPS e usb type-c 2.0 (senza uscita video).