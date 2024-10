Apple Watch Series 9 è indubbiamente lo smartwatch più richiesto e desiderato da parte del pubblico, un device che al giorno d’oggi viene commercializzato in numerose varianti, tutte caratterizzate da specifiche tecniche di ottima qualità, e prestazioni che vanno ben oltre le aspettative.

Essendo disponibili vari modelli, è bene sottolineare sin da subito di cosa a tutti gli effetti stiamo parlando, la variante in promozione prevede una diagonale di 45 millimetri, e connettività solo GPS. E’ quindi l’Apple Watch series 9 più grande tra quelli in commercio, adatto più che altro ad un pubblico maschile o dal polso grande, che si collega alla rete internet solo tramite lo smartphone.

Apple Watch Seris 9: un prezzo mai visto prima

Spendere poco sull’acquisto di Apple Watch Series 9 è davvero possibile, soprattutto grazie alle nuove offerte Amazon Prime Day, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di mettere le mani su un modello dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, se considerate che basteranno 375 euro per il suo acquisto, con garanzia comunque di 24 mesi. Collegatevi qui per acquistarlo.

La versione che vi proponiamo nel nostro articolo viene commercializzata nella colorazione Rosa, con scocca realizzata in alluminio dello stesso colore, e cinturino Sport Loop, ovvero in tessuto con chiusura di ultima generazione (quest’ultimo può essere facilmente intercambiato dal consumatore). Le funzioni e le prestazioni restano invariate rispetto a tutti gli altri modelli in commercio, parliamo quindi di un prodotto con display Liquid Retina di qualità, completamente a colori e touchscreen, che può misurare la percentuale di ossigeno nel sangue, realizzare elettrocardiogrammi (anche se non è un dispositivo medico), oltre che raggiungere le più classiche funzioni: distanze percorse, passi, calorie bruciate e similari, il tutto solo ed esclusivamente con il pairing con gli iPhone.