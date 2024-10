WindTre annuncia un’offerta speciale per la connessione internet per casa. Si della Super Fibra Limited Edition, pensata per chi cerca una connessione stabile e ad alta velocità. Con una velocità di navigazione fino a 2,5Gigabit al secondo e il modem Wi-Fi 6 incluso, questa soluzione garantisce una copertura più ampia e una maggiore capacità di connessione per tutti i dispositivi di casa. Per arricchire ulteriormente la sua proposta l’ operatore include chiamate e internet illimitato su un massimo di tre SIM WindTre. Perfette per chi vuole utilizzare i propri dispositivi mobili senza limiti di dati.

Opzioni di sicurezza e servizi extra per personalizzare la propria esperienza WindTre

Oltre a questi servizi, WindTre offre anche 12 mesi gratuiti di Amazon Prime. Ciò consente ai clienti di accedere a spedizioni rapide, serie TV, film, musica e molto altro ancora. Il costo mensile per attivare l’offerta online è di 24,99€, inclusi i servizi e il modem Wi-Fi. L’ operatore specifica che per chi dovesse interrompere il contratto in anticipo, sarà richiesto un contributo aggiuntivo, oltre alle rate restanti del modem. Questo piano è disponibile nelle principali città coperte da fibra FTTH. Ad eccezione delle aree bianche, è soggette a limitazioni tecniche e geografiche.

Per garantire una navigazione sicura, viene anche proposto un servizio di protezione per la rete domestica. Ovvero “Più Sicuri Casa”, disponibile gratuitamente per il primo mese e successivamente a 1,99€ al mese. Questa opzione aggiuntiva permette di proteggere tutti i dispositivi connessi alla rete, migliorando la sicurezza durante la navigazione. Ma non è tutto. WindTre amplia anche la sua offerta con opzioni per chiamate illimitate verso l’estero e tariffe esclusive per i possessori di partita IVA. Come ad esempio il piano Super Fibra Professional.

In più, per chi cerca un’offerta completa, l’ azienda propone anche la fornitura di luce e gas 100% eco. Garantendo un risparmio energetico con trasparenza nei costi. Gli interessati possono consultare il sito ufficiale del gestore, oppure richiedere assistenza personalizzata tramite un operatore.