WhatsApp: ecco come modificare le videochiamate

Il team di sviluppo della piattaforma ha lavorato all’introduzione di nuovi sfondi per le videochiamate. A tal proposito, WhatsApp presto presenterà diverse opzioni, 10 in totale. Sarà possibile selezionare scenari comuni, come ad esempio quelli rappresentati uffici o bar. Quest’ultimi risultano particolarmente utili, ad esempio, durante le videochiamate di lavoro. In alternativa, gli utenti possono selezionare sfondi rappresentanti spiagge o tramonti. Infine, sono disponibili sfondi rappresentanti macchie di colore, zuccherini, festeggiamenti o anche una foresta. Opzioni che possono risultare simpatiche e divertenti per le proprie conversazioni con amici e parenti.

Gli sfondi non sono la sola novità in arrivo. Su WhatsApp arrivano anche 10 nuovi filtri che potranno essere utilizzati durante le proprie videochiamate. I filtri comprendono opzioni tradizionali come “Bianco e Nero”. O anche “TV vintage”. Ci sono poi anche filtri come “Caldo” e “Freddo”. Sono disponibili anche opzioni più alternative. Come “Luce che filtra” e “Prisma luminoso”. Tali filtri permettono di cambiare lo stesso ambiente circostante.

Per selezionare una di tali opzioni è molto semplice. Basta selezionare le apposite icone. Quest’ultime sono posizionate nell’angolo in alto a destra del display. Quest’ultime appariranno nella schermata che si aprirà con l’avvio della videochiamata. Infine, con il nuovo aggiornamento, su WhatsApp arriva una nuova funzione che promette di agire per migliorare la visibilità durante le videochiamate. L’opzione è denominata “Ritocco e Scarsa luminosità”. Sono una serie di strumenti che agiranno l’aspetto circostante ottimizzando la qualità del video. Le nuove opzioni saranno disponibili sia per le videochiamate di gruppo che per quelle individuali.