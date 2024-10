Truffa con testo in mail: ecco il tentativo di phishing che svuota il conto

Ritrovarvi ad avere improvvisamente nel messaggio che vi arriva in posta elettronica una sorta di invito da parte di una ragazza o magari una sorta di promemoria per il ritiro di un pacco, può essere comune ma nel 99% dei casi si tratta di una truffa. Questo è ciò che sta accadendo ultimamente, con tantissime persone che hanno deciso di trovarsi a combattere contro le truffe e i tentativi di phishing. Secondo quanto riportato, non è la prima volta che le persone si trovano a fronteggiare un problema molto grave: un messaggio che è in grado di rubare loro dati e anche soldi dalla carta di credito.

Per questa ragione, abbiamo scelto di informarvi riguardo al messaggio che sta girando in queste ore: sembra infatti essere una soluzione che tende a far credere alle persone di poter conoscere una nuova ragazza. Chi si ritrova a fronteggiare queste truffe, deve sapere che l’unico scopo è quello di condurre le persone a cliccare su un link dal quale partirà la truffa vera e propria.

Truffa con il messaggio che qualcuno aveva già visto in passato: ecco l’inganno phishing

Come succede molto spesso, anche oggi diversi utenti italiani hanno trovato sul loro cammino una nuova truffa. Questa è in grado di fregare le persone senza che queste se ne accorgano. Dando uno sguardo al messaggio, sembra arrivare da una ragazza ma ovviamente non è così.

I truffatori fanno leva sul bel viso di una ragazza, spesso opera dell’intelligenza artificiale. È così che tutti potrebbero cascarci, credendo di avere l’opportunità di conoscere una nuova persona iscrivendosi ad un sito di incontri che non esiste. State quindi attenti e date sempre uno sguardo in più alle e-mail, soprattutto quando l’indirizzo del mittente non risulta molto consono ai soliti canoni. Anche l’italiano dei messaggi potrebbe essere una buona discriminante.