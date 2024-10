Il tagliacapelli è un piccolo strumento divenuto molto diffuso nel corso degli anni del COVID per la grande richiesta da parte del pubblico, data la chiusura di parrucchieri e barbieri. Per questo motivo al giorno d’oggi ci ritroviamo con una grande disponibilità di modelli differenti tra loro, tra cui spicca la presenza del Rowenta TN1603, un tagliacapelli in vendita su Amazon a soli 19 euro.

Il prodotto non presenta caratteristiche o funzionalità di alto livello, lo potremmo definire quasi semplice e lineare, capace comunque di garantire una buona resa complessiva, con lame che la stessa azienda produttrice definisce pronte per durare anche 15 anni complessivi di utilizzo. Sono presenti 4 pettini fissi con 15 impostazioni che permettono di raggiungere una altezza differente di rasatura, compresa tra 1 e 12 millimetri.

Tagliacapelli Rowenta: un’occasione mai vista prima

La promozione disponibile su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione, e promette un risparmio che nessuno si era mai immaginato. Il prodotto viene originariamente proposto a 25,99 euro, ma con gli sconti di questi giorni è stata applicata una riduzione del 38%, fino a raggiungere il valore finale di soli 15,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Nell’insieme delle sue funzionalità, una caratteristica molto importante da prendere in considerazione riguarda la sua impossibilità di caricarsi e di venire utilizzato in contemporanea, in altre parole sarà necessario attendere di disporre della carica sufficiente per l’utilizzo (essendo dotato di una batteria integrata). In parallelo, al primo utilizzo è necessario lasciarlo collegato alla corrente per 14 ore, mentre le 3 volte successive sarà necessario scaricarlo completamente ed attendere 8 ore per la sua ricarica (è presente un indicatore luminoso, se rosso è in carica, se verde è carico e completamente funzionante).