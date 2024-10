In Italia, presto arriverà un importante cambiamento per la micromobilità elettrica. Si tratta dell’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici. Tale intervento potrebbe rappresentare una svolta importante per l’intero settore della mobilità urbana. Al momento il provvedimento sull’assicurazione obbligatoria è in fase di esame al Senato. L’effettiva entrata in vigore dell’obbligo non è ancora definita. Saranno necessari diversi passaggi legislativi prima che la misura diventi concreta.

I monopattini elettrici presto coperti da polizza

Al momento, gli utenti possono decidere liberamente se assicurare o meno i propri mezzi. L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria in Italia si ispira all’RC Auto. Secondo quanto emerso si adatterà alle peculiarità dei monopattini per trovare un punto di equilibrio tra la praticità d’uso e la sicurezza. Alla base della polizza ci sarà la copertura della responsabilità civile verso soggetti terzi. In tal modo viene fornita la giusta protezione per danni fisici e materiali, coprendo ogni possibile situazione, anche involontaria, che vede protagonisti gli utenti alla guida di monopattini elettrici.

Per procedere con l’assicurazione obbligatoria, i mezzi di trasporto verranno dotati di un contrassegno. Quest’ultimo sarà simile ad una targa e offrirà ad ogni monopattino un identificativo unico. Dopo aver effettuato la polizza, tutti gli utenti dovranno portare con sé una prova dell’assicurazione. È probabile che quest’ultima sia in formato digitale.

Al momento, non è noto quali saranno i prezzi delle assicurazioni. È ipotizzabile che il premio annuale vada dai 30 ai 150 euro. I prezzi varieranno considerando diversi fattori. Come, ad esempio, la potenza e la velocità che possono raggiungere i monopattini. Potrebbero contribuire anche l’età e l’esperienza degli utenti alla guida del mezzo e la zona di utilizzo.

Inoltre, non sono ancora state rese note le tempistiche per tale provvedimento. Il processo legislativo al momento è in corso e non è chiaro quando potrebbe arrivare l’approvazione e la trasformazione in legge. In ogni caso, tale obbligo per i monopattini elettrici arriverà in Italia nel corso del 2025.