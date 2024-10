Mancano ormai poche ore per poter attivare la speciale promozione proposta da ho. mobile per consentire agli utenti di avere sulla propria SIM un’offerta che mette a disposizione un numero adeguato di GB e minuti e sms illimitati. Non a caso, stiamo parlando di un’offerta limitata che può essere attivata solamente fino all’11 ottobre.

La promozione a cui stiamo facendo riferimento si contraddistingue grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non dimentichiamo che attualmente sono davvero tante le offerte lanciate dai diversi operatori, ma quella di ho. mobile offre tantissimi vantaggi in più. Scopriamo insieme tutti i dettagli nel corso di questo articolo.

ho. mobile: tanti vantaggi in un’unica offerta

ho. mobile da alcuni anni ormai è riuscito a posizionarsi tra gli operatori telefonici preferiti dagli utenti grazie ad una rete stabile che consente di navigare online senza interruzioni. Oltre a ciò, sicuramente si contraddistingue perché non nasconde alcun costo in fase di attivazione e mette al centro della propria filosofia la trasparenza e il rispetto degli utenti.

La promozione di cui parliamo oggi include, nello specifico, un totale di 100 GB, minuti e sms illimitati ad un costo di soli 5,99 euro. Come accennato in apertura, stiamo parlando di un’offerta che ho. mobile ha deciso di mettere a disposizione solamente per un tempo limitato. Per poter usufruire di questa promo che non passa inosservata per il suo rapporto qualità/prezzo c’è tempo solamente fino all’11 ottobre.

Ricorda che stiamo parlando di una promo speciale perché a soli 5,99 euro al mese ti consente di avere sul tuo smartphone un totale di 100 GB ma anche di poter chiamare e inviare sms senza limiti a chiunque si voglia. L’attivazione è di soli 2,99 euro per alcuni clienti e la SIM può essere ritirata o tramite edicola scelta in fase di acquisto oppure riceverla comodamente a casa propria inserendo l’indirizzo presso cui si desidera riceverla.