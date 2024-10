Il mondo del web come tutti sappiamo è un universo ricchissimo di possibilità che consente a chiunque di espandere la propria produttività, nonostante ciò però il lato oscuro della medaglia è rappresentato anche dagli infiniti pericoli che eguagliano o forse superano i vantaggi del navigare in Internet.

Di questo contesto ne siamo tutti consapevoli, comprese le grandi aziende della tecnologia tra le quali risulta Google, a quest’ultima sta particolarmente a cuore questa situazione dal momento che il suo browser web è il più utilizzato in tutto il mondo e fa letteralmente da palcoscenico a quanto descritto sopra, è dunque che l’azienda sta pensando a come migliorare la sicurezza durante la navigazione utilizzando il proprio browser e ha trovato come idea risolutrice l’introduzione di spunte blu che verificano e palesano la sicurezza di un sito web prima di cliccarlo.

Le spunte blu di Google

Alcuni utenti stanno riscontrando la presenza di spunte blu accanto ai link di siti Internet indicizzati appartenenti a grandi realtà come Meta ed Apple, queste spunte stanno a confermare l’affidabilità del sito web che si intende visitare, di conseguenza l’assenza di quest’ultima dovrebbe rappresentare un fattore indicativo del rischio di trovarsi davanti un sito fraudolento.

Google dunque sta testando questo nuovo strumento e per verificare l’affidabilità di un sito Internet utilizza parametri oggettivi che vengono verificati periodicamente e che servono dunque a classificare il sito come affidabile o meno, non tutti gli utenti stanno visualizzando queste spunte blu dal momento che si tratta di una fase di test ancora ristretta, nonostante ciò si tratta in soldoni di un’estensione di quanto presente già su Gmail, laddove appunto sono presenti spunte blu accanto agli utenti verificati che ci hanno spedito una mail.

Non rimane dunque che attendere per capire se questa novità diventerà realtà a tutti gli effetti per tutti quanti oppure no.