Taylor Swift è una delle artiste più amate ed acclamate. I suoi concerti sono in grado di smuovere l’economia delle città, attirando milioni di fan. Di recente, un particolare evento verificatosi in rete ha coinvolto quella che sembra essere una presunta chitarra della cantante statunitense. Tutto ha avuto inizio sui social con la diffusione di un video, diventato virale, in cui un uomo distrugge con un martello la chitarra di Taylor Swift, acquistata ad un’asta online per 4000 dollari. La motivazione del gesto non è molto chiara, ma poco importa. Ciò che ha attirato l’attenzione riguarda gli eventi seguenti a tale gesto. La chitarra è stata nuovamente messa in vendita su eBay.

Taylor Swift finisce su eBay con una chitarra distrutta

Nella descrizione fornita sulla piattaforma originale viene sottolineato che lo strumento musicale è originale e che è stato colpito più volte con un martello. Successivamente è stata poi donata di nuovo all’organizzazione no profit. A tal proposito, il venditore ha dichiarato che il ricavato verrà utilizzato per scopi benefici.

Riguardo all’autenticità della chitarra però ci sono dei dubbi. Nell’inserzione presente su eBay viene dichiarato che lo strumento è stato autografato da Taylor Swift. Mentre una fonte vicino alla società di merchandising della cantante ha dichiarato il contrario. Dunque, c’è chi sostiene che la chitarra non presenta alcuna firma, ma il certificato di autenticità dichiara il contrario. È però importante sottolineare che quest’ultimo manca di sigillo. Insomma, la situazione risulta alquanto intricata. Ma ancora una volta non è questo il centro della questione.

Ciò che evidenzia quanto successo con la chitarra e la sua vendita su eBay è come i video virali possano detenere un proprio potere e una propria rilevanza. I social riescono a gestire anche situazioni simili. Ed ora su eBay, l’asta che era partita da 100 dollari è arrivata a 2600. Considerando quanto accaduto sarà interessante scoprire quale sarà il prezzo finale di vendita.