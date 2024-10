Ti sei mai chiesto come ho. mobile sia riuscito nel corso degli anni a conquistare sempre più utenti? Oltre ad una vasta tipologia di promozioni, ho. mobile è senza dubbio un operatore virtuale sicuro e senza sorprese. Quante volte ti sarà capitato di attivare una promozione e dopo qualche mese l’operatore in questione ha deciso di effettuare una rimodulazione dei costi?

Scegliendo una delle offerte ho. mobile potrai dire finalmente addio a costi nascosti e continue rimodulazioni. Il costo dell’offerta che sceglierai rimarrà, infatti, uguale per sempre. Scopriamo insieme una delle promozioni ho. mobile oggi sicuramente tra le più convenienti da attivare.

ho. mobile: 150 GB a soli 6,99 euro al mese per sempre

Con ho. mobile il rapporto qualità/prezzo delle sue promozioni non può passare inosservato. Ecco perchè oggi parliamo dell’offerta che include 150 GB, minuti e sms illimitati ad un costo di soli 6,99 euro per sempre. Come accennato, ho. mobile si contraddistingue perchè non nasconde costi e non effettua rimodulazioni che portano a conseguenti aumenti dei costi mensili. Procedere con l’attivazione della promozione è davvero semplice e, oltre a cambiare operatore, è possibile acquistare una SIM con nuovo numero telefonico. Per quanto riguarda l’attivazione, anche qui ho. ha pensato di andare incontro alle esigenze di alcuni utenti. Tutti coloro che non sono attualmente clienti Vodafone, Wind3, Very e TIM possono attivare l’offerta con 150 GB, minuti e sms illimitati pagando solamente 2,99 euro.

Se non sei completamente soddisfatti del servizio offerto, ho. mobile mette a tua disposizione un’apposita garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione. Perchè lasciarsi sfuggire un’occasione unica per poter finalmente navigare online senza interruzioni e pagando un costo del tutto ridotto? Ricorda che oltre ai 150 GB, hai anche minuti e sms illimitati per poter chiamare senza limiti ogni volta che vorrai i tuoi amici e familiari. Per te anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni.