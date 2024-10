Esselunga: le PROMOZIONI che cercavi per la tua casa

Avete mai sognato una casa in cui ogni elettrodomestico si prenda cura di voi come nei film di fantascienza o nei cartoni animati che guardavamo da bambini? Se esistesse davvero una soluzione che unisca stile, efficienza e innovazione in ogni angolo della vostra cucina? Non sarebbe fantastico sostituire i vostri elettrodomestici datati? È proprio questa la proposta di Esselunga! Lo store ha una selezione imperdibile di prodotti tecnologici che trasformeranno ogni sinolo ambiente, rendendo la vostra esistenza più semplice e, perché no, anche un pizzico più elegante.

Offerte che neanche sognavate di volere da Esselunga

Non avete mai pensato a quanto una lavatrice possa fare la differenza nelle vostre giornate? La Samsung Ai Control WW11DG6B85, disponibile da Esselunga a soli 579 euro, è più di un semplice elettrodomestico: è una compagna di vita. Con la sua tecnologia avanzata, questa lavatrice adatta automaticamente il lavaggio ai tessuti, regalando risultati eccezionali. Vi sembra giunto il momento di pensionare la vecchia lavatrice e passare a qualcosa di così innovativo?

E per quanto riguarda il frigorifero? Se quello che avete vi ha ormai stancato, lasciatevi conquistare dal Samsung RF48A400EM9, proposto al prezzo straordinario di 899 euro. Con le sue prestazioni eccellenti e un design affascinante, questo frigorifero diventerà subito il cuore pulsante della vostra cucina. Preferite una scelta più economica? Non preoccupatevi, Esselunga ha pensato anche a questo: il frigorifero Hisense RB440N4BCE, a soli 479 euro, offre tecnologia all’avanguardia senza dover spendere cifre esagerate.

Se amate stupire i vostri ospiti con un bicchiere di vino alla temperatura perfetta, non potete rinunciare alla cantinetta Hisense RW12D4NWG0, ora disponibile a 279 euro. Con questo gioiello potrete conservare il vostro vino alla giusta temperatura, regalando ad amici e familiari un’esperienza di degustazione unica. Non è incredibile avere un accessorio così sofisticato ed elegante? Esselunga vi invita a non perdere queste offerte imperdibili. Visitate il sito ufficiale, dove scoprirete i dettagli delle promo, o recatevi nel punto vendita più vicino e rivoluzionate la vostra casa con elettrodomestici che uniscono tecnologia, stile e comfort.