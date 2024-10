Apple rilascia WatchOS 11.0.1 e risolve un problema grandissimo

Ci sono stati dei problemi ultimamente per quanto riguarda gli Apple Watch, soprattutto con gli aggiornamenti, sia in versione stabile che in versione beta. Apple infatti avrebbe raccolto le testimonianze di tantissimi utenti che si sarebbero trovati malissimo con la beta 3 dell’ultimo WatchOS 11.1, la quale avrebbe costretto tantissime persone a dover reimpostare ai dati di fabbrica il loro smartwatch.

Un altro problema ha riguardato invece le versioni ufficiali stabili del software, con tantissimi utenti che non attendevano altro che un aggiornamento, quello che è arrivato ieri sera con WatchOS 11.0.1. Da chiarire subito che chiunque può scaricarlo, in quanto si tratta della versione stabile e pubblica. Basta dare una controllata alle impostazioni dell’orologio o magari direttamente dall’iPhone a cui è collegato.

Apple Watch riceve WatchOS 11.0.1: ecco cosa cambia con l’aggiornamento

All’interno della nuova versione, Apple ha risolto diversi problemi che a attanagliavano i vari modelli di Apple Watch. Secondo quanto riportato, infatti diverse persone avevano ravvisato il cosiddetto fenomeno del battery drain, il quale portava le batterie a scaricarsi molto più rapidamente del solito. Oltre a questo poteva capitare anche di beccarsi un improvviso crash dell’applicazione Musica o magari, soprattutto su Apple Watch 9, 10 e Ultra 2 di vedere il touchscreen non funzionare. Ebbene, sembra che ora tutto si sia finalmente risolto, per buona pace degli utenti che non attendevano altro.

Nonostante non ci siano nuove funzionalità in watchOS 11.0.1, tale nuovo aggiornamento si concentra sull’ottimizzazione e la risoluzione di problemi che affliggevano i dispositivi dopo il precedente update. L’update in questione ha il numero di build 22R361 ed è ora disponibile sia tramite l’app dedicata ad Apple Watch in Impostazioni che sull’iPhone associato. Si tratta di un aggiornamento rapido e leggero, in quanto si limita a correggere bug e migliorare la stabilità complessiva del sistema. L’orologio ci impiegherà veramente poco tempo ad aggiornarsi.