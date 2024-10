Di recente molti utenti avevano notato l’assenza di alcuni brani famosi sulla piattaforma video più usata al mondo. Ciò aveva portato ad un certo malcontento tra i fruitori della piattaforma che non riuscivano a spiegarsi l’accaduto. Alcuni portavoce di YouTube avevano poi dichiarato che il motivo riguardava l’assenza di un nuovo accordo con Sesac. Ora, invece, sembra che le due aziende abbiano raggiunto un nuovo punto di incontro rinnovando l’accordo già esistente. Ciò significa che presto tutti i brani “bloccati” possono ora tornare disponibili per tutti gli utenti su YouTube.

YouTube e Sesac di nuovo in “accordo”

Il rinnovo dell’accordo è stato annunciato da Mariana De Felice. La rappresentante globale per le comunicazioni e gli affari pubblici della piattaforma video, oltre a confermare il nuovo accordo ha confermato anche il ritorno dei contenuti disponibili.

Le due versioni differiscono per alcuni dettagli. Sesac ha dichiarato che YouTube ha rimosso i brani prima della scadenza effettiva degli accordi. D’altro canto, YouTube ha affermato che la sua decisione dipende dal desiderio di voler evitare possibili intoppi futuri. In ogni caso, entrambe le aziende hanno presentato una situazione analoga che sembra però finalmente essersi conclusa.

Anche l’account ufficiale di YouTube su X ha confermato il rinnovo. Inoltre, in questo caso, parlando di ripristino, si fa riferimento a possibili tempistiche. Viene, infatti, fatto riferimento ad uno o due giorni di tempo. La sparizione dei brani non era stata presa di buon grado dagli utenti che improvvisamente avevano visto sparire alcuni dei loro brani preferiti. L’annuncio del nuovo accordo ha risollevato gli animi, nonostante il malumore causato dall’annuncio dei nuovi aumenti per gli abbonamenti degli account Premium.

YouTube è incessantemente impegnata per garantire ai suoi utenti un’esperienza unica e all’avanguardia. Proprio per questo, gli aumenti sono stati giustificati dalla piattaforma come necessari per poter continuare ad offrire un’esperienza di qualità. L’arrivo di nuove funzioni e il rinnovo degli accordi con Sesac rappresentano alcune delle novità a cui YouTube sta lavorando.