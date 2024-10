Negli ultimi tempi, per quanto riguarda il mondo delle truffe online, tutti gli utenti devono prestare attenzione a qualcosa di nuovo, i truffatori infatti hanno iniziato ad utilizzare come piattaforma di diffusione delle loro truffe anche WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea è infatti diventata palcoscenico inconsapevole di tantissimi attacchi in pieno stile phishing pensate per indurre chi legge a consegnare i propri dati con l’inganno sotto false convinzioni.

Questo genere di attacco è diffuso nel web da ormai tantissimi anni e sta godendo di un’espansione davvero senza precedenti, WhatsApp è diventato solo l’ultima frontiera di questo fenomeno dal momento che i truffatori hanno capito che il noto social è la chiave di accesso ad una platea di potenziali vittime molto più ampia che ovviamente massimizza le probabilità di successo.

Di conseguenza nelle ultime settimane su WhatsApp stanno circolando numerosi messaggi truffaldini che hanno l’obiettivo di trarre in inganno che legge, anche l’Italia sta subendo questo fenomeno non a caso molti utenti ci stanno segnando l’arrivo di strani messaggi da numeri sconosciuti decisamente poco convincenti, vediamo insieme che cosa succede.

Messaggi ingannevoli

Moltissimi utenti ci stanno segnalando che nelle ultime settimane Stanno ricevendo dei messaggi ingannevoli su WhatsApp, nel dettaglio questi messaggi arrivano da numeri sconosciuti con dei prefissi decisamente poco convenzionali e hanno come caratteristiche in comune una richiesta di tempo e di attenzione, quest’ultima però in caso di risposta fa seguito a delle istruzioni per ottenere dei facili guadagni sul web o peggio per scampare ad un ricatto a sfondo sessuale, si tratta di strategie di ingegneria sociale. Pensate per far abbassare la guardia la vittima e indurla così a seguire delle azioni sconvenienti non consapevoli dell’inganno velato.

L’unico modo per non cascare vittime di questa tipologia di inganno è quello di non rispondere a questi messaggi e bloccare immediatamente l’utente che ve lo ha mandato, riconoscere il pericolo è indispensabile e per farlo dovete restare informati e avere occhio scettico sui messaggi ricevuti dagli sconosciuti.