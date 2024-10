La casa automobilistica Nissan ha lanciato un nuovo programma denominato Nissan More. Nello specifico, l’azienda ha pensato di offrire un programma di garanzia gratuito destinato alle auto fuori garanzia.

Secondo quanto diffuso dalla casa automobilistica, il programma si attiva presso un punto della rete ufficiale Nissan e si rinnova ogni volta che si effettua il tagliando del veicolo. Per andare incontro alle esigenze degli automobilisti, il programma Nissan More offre anche una copertura assicurativa gratuita per il proprietario del mezzo e può essere rinnovata fino al decimo anno di vita della vettura o 200.000 km di percorrenza. Scopriamo insieme ulteriori dettagli che Nissan ha pensato di offrire lanciando il nuovo programma nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

Nissan More: lanciato il nuovo programma di garanzia

La notizia ufficializzata dalla casa automobilistica rende entusiasti moltissimi automobilisti che sono in possesso di un veicolo Nissan. Il programma lanciato nelle scorse ore punta infatti ad offrire un servizio ottimale anche in termini di semplicità. Secondo quanto diffuso, infatti, il programma oltre ad essere facile da attivare è gratuito per il cliente. Nello specifico, viene richiesto di eseguire un tagliando di manutenzione presso la rete Nissan e, sempre tramite tagliando può essere rinnovato fino al decimo anno di vita dell’auto, oppure fino al limite di 200.000 km di percorrenza.

Non poche le parti che rientrano rientrano nella copertura. Nissan ha infatti fatto sapere che sono include nella garanzia tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri del motore, ma non solo. Tra questi anche il cambio manuale, il cambio automatico, alberi di trasmissione e semiassi, trasmissione e differenziale e motore elettrico di trazione, inverter e PDM.

Una mossa perfetta da parte della casa automobilistica Nissan che, con il nuovo programma, punta ad aiutare gli utenti con un servizio semplice e gratuito.