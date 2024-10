L’Università della California ha condotto un’analisi sulle Smart TV. Secondo i risultati ottenuti sembra che le piattaforme utilizzino un sistema di tracciamento (ACR) per prendere nota dei contenuti visualizzati dagli utenti. I ricercatori hanno descritto tale tecnologia paragonandola a Shazam. Nel dettaglio effettua un tracciamento delle immagini presenti sullo schermo catturandole per confrontarle con quelle presenti nel database. Con tale meccanismo le Smart TV riescono a riconoscere il contenuto riprodotto.

Sistema di tracciamento sulle Smart TV

Lo studio ha analizzato diversi dispositivi dei marchi LG e Samsung. Secondo quanto riportato, LG cattura screenshot ogni 10millisecondi. Samsung, invece, ogni 500 millisecondi. I dati sono stati raccolti su dispositivi attivi negli Stati Uniti e il Regno Unito. Inoltre, è stato possibile mettere in evidenza diversi dettagli.

Il primo ha rivelato che le schermate non vengono catturate mentre si visionano contenuti su piattaforme di streaming. Come ad esempio Netflix e YouTube. Viceversa, vengono catturate quando si guardano programmi sui canali via antenna. O anche quando si vedono contenuti su dispositivi esterni che vengono collegati alle Smart TV con cavo HDMI.

Riguardo alle zone geografiche è stato evidenziato che negli USA il sistema di rilevamento è sempre attivo anche con contenuti visionati in streaming dalle app delle piattaforme. La tecnologia ha sollevato diverse questioni riguardo la privacy degli utenti che utilizzano una Smart TV. È però importante sottolineare che gli utenti possono disattivare la funzione di tracciamento. Per farlo sono però richiesti diversi passaggi. Per procedere bisogna procedere tra menu e sotto-menu presenti sulle Smart TV.

Lo studio è tutt’altro che concluso. Continuerà ad andare avanti focalizzandosi su diverse questioni. Tra cui emerge quella che coinvolge il collegamento tra il tracciamento ACR e la personalizzazione della pubblicità. L’analisi è decisamente interessante ed evidenzia il funzionamento delle nuove SmartTV e il loro modo di controllare le attività degli utenti.