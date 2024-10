Il mese di ottobre si appresta ad essere piuttosto ricco con tante offerte e promozioni. L’operatore telefonico Iliad, infatti, ha da poco aggiornato anche per questo mese la sua proposta con tantissime offerte a basso costo extra convenienti. Ci sono anche offerte per la domotica che hanno un costo bassiss8mo di appena 1,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito le proposte più interessanti del mese.

Iliad, anche ad ottobre vasto catalogo di super offerte a basso costo

Anche per il mese di ottobre l’operatore telefonico Iliad mette a disposizione degli utenti un catalogo piuttosto vasto di offerte extra convenienti. Come già accennato in apertura, sono disponibili anche offerte per la domotica ad un prezzo davvero bassissimo. C’è infatti l’offerta denominata Iliad Domotica. Quest’ultima ha un costo di appena 1,99 euro al mese.

Nello specifico, è un’offerta pensata principalmente per i dispositivi IoT. Include ogni mese fino a 200 mega di traffico dati con connettività 4G e 4G+, 50 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Ci sono poi come sempre tantissime offerte a basso costo per navigare in tranquillità e per chiamare tutti.

Una di queste è la super offerta mobile denominata Iliad Giga 120. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G e al 4G+. Oltre a questo, il bundle include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Per questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 7,99 euro al mese.

Per chi vuole esagerare, c’è poi disponibile anche l’offerta mobile denominata Iliad Giga 250. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione anche 250 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti ed SMS illimitati. Il costo in questo caso sarà pari a 11,99 euro al mese.