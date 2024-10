Iliad è uno degli operatori più attivi sul mercato italiano. Al momento, sono varie le offerte disponibili per i nuovi utenti. Quest’ultime sono pensate per soddisfare le esigenze di un numero maggiore di utenti. Le proposte offrono la possibilità di accedere ad una quantità elevata di GIGA, alla rete 5G e opzioni dedicate al roaming. Quali sono nel dettaglio le promo al momento attive?

Iliad: le opzioni disponibili per i nuovi utenti

Tra i piani disponibili c’è l’offerta GIGA 250. Quest’ultima mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 250 GB di internet in 5G. Il costo di attivazione è di 9,99euro. Prevede un pagamento mensile di 11,99euro. Un’altra offerta è Iliad GIGA 180 con minuti ed SMS illimitati e 180 GB di traffico dati in 5G. Il costo di attivazione e il costo mensile della promo sono di 9,99 euro.

Iliad GIGA 120 è la soluzione giusta per coloro che vogliono più Giga ad un costo conveniente. Nello specifico la promo comprende 120 GB di traffico dati in 4G/4G+ al costo mensile di 7,99 euro. Il costo di attivazione della promo è 9,99euro. Iliad VOCE, invece, è la soluzione ideale per chi è interessato soprattutto alle telefonate. L’offerta comprende minuti ed SMS illimitati e 40MB di traffico internet in 4G/4G+. Il costo della promo è di 4,99euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione prevede il pagamento di 9,99 euro.

Viceversa, Iliad DATI 350 mette a disposizione un numero maggiore di Giga a scapito dei minuti. Ogni mese gli utenti possono accedere a 350GB di traffico internet in 4G/4G+. Il costo mensile è di 14,99euro. Quello di attivazione è di 9,99euro. Infine, Iliad mette a disposizione anche un’opzione per la domotica. Si tratta della promo con 50minuti e 100SMS. Inoltre, sono compresi 200 MB di internet in 4G/4G+. Il costo di attivazione è di 9,99euro, Mentre il prezzo mensile dell’offerta è di soli 1,99euro.