La tecnologia dimostra la sua valenza anche nei momenti più tragici. Nei giorni scorsi l’uragano Helene ha devastato gli USA. In quest’occasione una funzionalità introdotta da Apple ha fatto la differenza. Si tratta dell’opportunità di inviare messaggi tramite connessione satellitare. Quest’ultimi sono stati resi disponibili per milioni di utenti iPhone con l’arrivo del nuovo aggiornamento iOS 18.

Apple rilascia i messaggi via satellite utili in situazioni di pericolo

In situazioni di pericolo, come con l’uragano Helene, una delle principali difficoltà riguarda la possibilità di comunicare con gli altri. In queste occasioni, infatti, gli smartphone spesso risultano fuori servizio. Dunque, sono inutilizzabili. Con l’opzione che permette di inviare messaggi via satellite, gli utenti Apple hanno avuto la possibilità di mettersi in contatto con amici e parenti. Ciò ha permesso loro di assicurarsi sul loro stato di salute. È importante ricordare che l’opzione funziona solo se si telefona utenti con un dispositivo iPhone che ha installato l’ultima versione di iOS disponibile.

Diversi utenti su X hanno commentato quanto accaduto nei giorni scorsi. In particolare, molti hanno enfatizzato il ruolo centrale di Apple e della sua opzione per i messaggi satellitari. Come evidenziato da una testimonianza, il servizio Verizon era completamente fuori uso. Solo l’opzione per i messaggi satellitari ha permesso agli utenti di contattare i propri cari. In questo modo è stato possibile avvisarli sulla propria posizione.

La nuova opzione si inserisce all’interno della strategia di Apple che prevede l’introduzione di una serie di funzioni utili per tutelare la sicurezza e la salute degli utenti. Un esempio è il monitoraggio dei parametri cardiaci messo a disposizione dagli Apple Watch. Sono opzioni estremamente vantaggiose che possono concretamente fare la differenza in situazioni di pericolo e crisi. Quello che è successo in questi giorni con l’uragano Helene è la prova di come la tecnologia può rappresentare un valido alleato per tutti gli utenti.