Apple AirPods 3, o meglio definite di terza generazione, rappresentano la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono un paio di auricolari/cuffie di ottima qualità, che permetta loro di entrare di diritto all’interno del mondo/ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza essere costretti ad investire un ingente quantitativo di denaro per l’acquisto delle AirPods Pro.

Disponibili sul mercato da qualche mese ormai, le cuffiette di Apple sono realizzate prevalentemente in plastica, con materiali comunque di ottima qualità generale, resistenti e duraturi nel corso del tempo. A differenza del corrispettivo modello Pro, in questo caso non sono presenti gommini che permettono loro di adattarsi al canale uditivo dell’utente, risultando più facili da indossare e versatili.

Apple AirPods 3: un prezzo mai visto prima

Le Apple AirPods 3 non sono più cuffiette troppo costose, anzi, sono divenute nel corso del tempo molto più abbordabili per la maggior parte dei consumatori, tanto da risultare quasi economiche: il loro prezzo di vendita attuale, con lo sconto del 18% applicato in automatico da Amazon, corrisponde esattamente a 139 euro (sono circa 30 euro in meno del listino). Se le volete ordinare su Amazon, collegatevi subito a questo link.

Le cuffiette presentano custodia di ricarica con porta lighting o MagSafe, possono raggiungere una autonomia complessiva di 6 ore sul singolo auricolare o 30 ore complessive sfruttando anche i cicli di ricarica garantiti direttamente dalla custodia. Il materiale plastico non deve lasciarvi dubitare della loro qualità, al loro interno si trova il processore H1, sono compatibili ovviamente con l’assistente vocale Siri, offrono audio spaziale personalizzato, sono resistenti all’acqua e al sudore, oltre che facilmente utilizzabili con tutti i dispositivi Apple, a prescindere dal modello, basterà avere una connessione bluetooth attualmente attiva per poterle sfruttare senza problemi.