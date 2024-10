Lo sviluppo di Android 16 è attualmente in corso presso i laboratori di Google e, quest’anno ci aspettiamo grandi cambiamenti in arrivo. Come ormai accade da anni, ogni versione del sistema del robottino è associata ad un nome di un dolce che ha come iniziale una lettera progressiva dell’alfabeto.

Il nome in codice, fino a qualche anno fa, era utilizzato per distinguere le varie versioni anche a livello commerciale. Ne sono un esempio le versioni Android associate a Kit Kat, Nougat, Oreo e così via. Con Android 14 siamo arrivati a Upside Down Cake e con Android 15, invece, si è scelto Vanilla Ice Cream.

Tuttavia, Google ha scelto di cancellare questa nomenclatura in via ufficiale, lasciando che il nome di dolce fosse utilizzato solo internamente. Secondo un nuovo report creato da parte dei colleghi di from Android Authority, il prossimo major update di Android porterà ad un cambiamento importante.

Android 16 non seguirà la tradizione e stravolgerà l’usanza di Google di utilizzare un nome in codice ispirato ad un dolce internazionale

Infatti, la prossima lettera dell’alfabeto sarebbe stata la “W”, rendendo difficile trovare un dolce che inizi per tale lettera. Le opzioni, sforzandosi, non sarebbero mancate ma forse i tecnici di Google volevano trovare qualcosa di più esotico e particolare dei semplici waffle.

Ne consegue che con Android 16 si andrà ad azzerare quanto fatto fino ad ora, iniziando nuovamente il giro dell’alfabeto. Le indiscrezioni indicano che si potrebbe iniziare con la lettera “B” e il dolce collegato al sistema operativo del robottino potrebbe essere “Baklava”. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un dolce molto diffuso nella zona della Turchia realizzato con pasta fillo e frutta secca intriso nello sciroppo di miele.

I riferimenti al nome Baklava sono stati scoperti all’interno del codice Android Open Source Project (AOSP). Il dolce appare esattamente nelle stesse posizioni in cui compariva “VanillaIceCream” in riferimento ad Android 15. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.