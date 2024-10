Sta arrivando l’Autunno, e con esso tutte le migliori offerte di Amazon, pronta come ogni anno a scontare i propri prodotti raggiungendo i prezzi più bassi degli ultimi 365 giorni. Tra le varie occasioni che gli utenti possono oggi cogliere sul sito ufficiale, ecco arrivare una buona promozione applicata direttamente su Amazon Echo Pop, che oggi può essere acquistato a soli 19 euro.

Nel caso in cui non lo conosceste, ricordiamo essere un altoparlante bluetooth intelligente, al cui interno si trova l’assistente vocale Amazon Alexa, dalle dimensioni estremamente compatte. Dotato di una forma simil cilindrica, con posizionamento su un lato, è realizzato nel giusto mix tra plastica e tessuto, ma soprattutto presenta innumerevoli colorazioni differenti estremamente divertenti e qualitativamente elevate.

Amazon Echo Pop costa pochissimo su Amazon

Un prezzo davvero da urlo vi attende sull’acquisto di Amazon Echo Pop, arriva la promozione che tutti stavano aspettando, considerando che risulta essere praticamente ciclica, essendo presente periodicamente su Amazon stessa. Il listino di questo prodotto è di 54,99 euro, per l’occasione viene scontato del 64%, cosicché il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 19,99 euro per il suo acquisto definitivo, a prescindere dalla colorazione selezionata. Acquistatelo al seguente link.

Sulla superficie si può trovare un piccolo indicatore luminoso che permette di comprendere l’esatto momento in cui Amazon Echo Pop inizia ad ascoltarvi, eventualmente è anche presente un pulsante fisico per disattivare i microfoni, tutelando di molto la privacy del consumatore. Amazon ha sempre a cuore l’ambiente, è presente tessuto proveniente al 100% da filati riciclati post-consumo ed anche l’80% dell’alluminio è completamente riciclato. Stesso discorso per l’imballaggio, il 99% è a base di fibra di legno che proviene da foreste sostenibili. Per maggiori informazioni collegatevi al link che vi abbiamo inserito nell’articolo.